柏格曼滿貫砲 化身「大怒神」報仇

柏格曼小檔案

不爽被看扁 再戰羅德尼開轟

柏格曼世界大賽前3戰13打數只有1安打，昨轟出滿貫砲、5分打點，演出大復活，助太空人扳平戰局。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕擔任太空人第4棒中心打者的柏格曼，世界大賽前3戰13打數只有1安打，遭到不少責難，昨天終於用3安打、5打點的表現打破低潮，他的大復活也讓太空人對爭冠更有信心。

柏格曼因低潮也被對手看扁，第3戰第6局國民羅德尼就故意保送第3棒布蘭特利，把壘包塞滿，也順利讓柏格曼打成滾地球出局。國民這個成功的戰術，卻被太空人游擊手柯瑞亞認為是柏格曼昨天轟出滿貫砲的原動力。

柯瑞亞表示，在那個故意四壞球後，他說：「喔不！你們不應該對他做這種事。」因為這將激怒柏格曼，第4戰他一定會爆發。果然，柏格曼第1局就打出先馳得點的安打，第7局在滿壘時又碰上羅德尼，用全壘打報一箭之仇。

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柏格曼的5分打點創世界大賽史上三壘手單場最多打點紀錄，並追平隊史世界大賽單場打點紀錄，他表示：「棒球是失敗的運動，你會失敗得很慘比成功多得多，打出滿貫砲時我感覺像是點燃熊熊火焰，我要幫助球隊贏球，讓世界大賽回到2勝2敗。」

太空人總教練辛奇表示：「他是聯盟最佳球員之一，更是我們打線中流砥柱，當他不像球季中那麼穩定，我們會很難打，但沒有人懷疑，當他有機會時一定有大貢獻。」

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