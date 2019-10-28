黑豹旗》協調性造就火球男 王傳家扮伯樂

王傳家（記者林正堃攝）

鶯歌工商首戰扣倒花中

〔記者林宥辰／新北報導〕棒壇近期的當紅炸子雞劉致榮，正隨12強台灣隊備戰練球，其母校鶯歌工商昨黑豹旗首戰22：0輕取花蓮高中，週三則要和同屬新北的衛冕軍穀保家商正面交手。

身為劉致榮昔日教頭，王傳家談起子弟兵滿是欣慰，得知劉致榮受訪時曾感謝他，王傳家笑說：「這小子太客氣了！這麼會說話！」

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劉致榮國中畢僅160CM

王傳家透露，劉致榮剛從台南崇明國中畢業時，身高大約160公分出頭：「當年國際城市青少棒賽時，我向崇明教練陳峰民問起有沒有選手推薦，看到致榮雖然瘦、但手腳大，直覺他應該還會長，且協調性極佳，所以找他入隊。」

王傳家說，高一時他先帶劉致榮去處理掉手中的骨刺，直到高三才讓他投球，也因為剛入學時肌肉量還待建立、右打無力量，劉致榮的左右開弓也是高三才練成。王傳家說：「致榮後來要唸文化，我特地跟廖教練（廖敏雄）拜託，前兩年先別讓他投球，他也是大二起才重新以投手訓練。」

天生的協調性、有效率的訓練，造就劉致榮投出時速158公里，王傳家認為，這是劉致榮自身努力而得：「選手要願意走，教練才有辦法推，教練始終是輔助角色。」

鶯歌工商教練團之一，還有昔日明星游擊手鄭昌明。鄭昌明透露，劉致榮國中時期是捕手，教練團看中其協調性，報到後要他試著練游擊。

鄭昌明︰練游擊有助投球

鄭昌明說，游擊底子對劉致榮的投球，多少有助益，「游擊位置需要臂力，也需要反手傳球，練好的話對投球一定有幫助。」

黑豹旗破紀錄208支參賽隊中，有10支新血，其中新北土城裕德雙語實驗中學首次與會，有國中球員迫不及待越級出賽，昨雖以4：23輸給年年參賽的建國中學，但裕德國二生林凱堉打下隊史首分，永生難忘。

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