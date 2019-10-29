裙襬搖搖》5大賽冠軍「裙」聚 後天美麗開戰

盧曉晴。（記者簡榮豐攝）

裙襬搖搖高爾夫基金會會長暨高爾夫協會理事長王政松。（記者簡榮豐攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕總獎金220萬美元（約6720萬台幣）的2019年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，週四將於美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，8名世界排名前10高手，包括本季5大賽冠軍得主全數到齊，昨晚選手晚宴，女將們精心打扮，爭奇鬥艷，現場美不勝收。

世界前10強 8人出賽

本屆賽事以世界球后南韓名將高真榮最具冠軍相，她本季已斬獲4座LPGA冠軍，包括5大賽的全日空錦標賽、愛維養錦標賽。

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球后高真榮（左）與加拿大好手韓德森（右）。（記者簡榮豐攝）

崔蘿蓮（右）。（記者簡榮豐攝）

今年女子PGA錦標賽冠軍澳洲名將H.格林、美國公開賽冠軍南韓李晶恩及英國公開賽冠軍日本好手涉野日向子，同樣來勢洶洶，而昨穿緊身上衣搭迷你短裙的美國21歲正妹N.柯達則要尋求衛冕。

球后高真榮 最具冠軍相

地主選手方面，以徐薇淩、盧曉晴最受關注。盧曉晴連2年回台參賽，她今年勝場雖然尚未開張，但最近狀況回溫，上週日巡延田集團高球賽一度領先，最終獲得第5，期待在台灣賽能有好表現。

上屆冠軍N.柯達（右2）。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文昨出席台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴致詞。（記者簡榮豐攝）

昨不只選手盛裝出席，總統蔡英文也到場，她在2017年曾在美麗華球場第18洞果嶺秀推桿，打出漂亮一桿進洞。她說：「我曾到現場體驗推桿，能近距離欣賞高強度世界級的精彩賽事，確實是件幸福的事。」

盧曉晴返台 二度參賽

蔡英文這次比賽日不會到場有原因，她打趣表示：「真正理由是我近來比較忙，第二是我希望能一直保持一桿推進洞的紀錄。」

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