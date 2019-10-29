伍茲不敗鐵律 82冠平歷史紀錄

老虎伍茲昨稱霸日本ZOZO錦標賽，收下平歷史紀錄的第82座冠軍盃。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕43歲美國名將老虎伍茲生涯只要前3輪領先至少3桿，從未與冠軍失之交臂，昨他在日本ZOZO錦標賽保持這項贏球方程式，最後一回合揮出67桿，以總桿261桿奪下生涯第82座PGA冠軍，追平已故名將史內德，並列史上PGA最多冠軍紀錄。

前3回合領先3桿必勝

伍茲前2輪都繳出64桿，成為領先的關鍵，前3回合打完領先地主名將松山英樹3桿。伍茲生涯24次只要帶著至少3桿領先進入最後一輪，從沒有失手，昨他抓下5個博蒂，僅吞2洞柏忌，沒有意外進帳本季第2冠，也宣告走出日前左膝開刀的陰霾。

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這場賽事受暴雨影響，每回合打打停停，選手得在惡劣環境中競逐，伍茲打趣表示：「我覺得這是十分漫長的一週。」

排名擠進東奧安全名單

此外，伍茲將下一個目標擺在2020年東京奧運，而按奧運參賽資格，每國最多只能派出4人參賽，伍茲本週世界排名升至第6，僅次於球王凱普卡、D.強森、湯瑪斯，正好躋身安全名單，他盼望能繼續打出穩定表現並提升世界排名，明年再回日本出賽，他說：「對我而言，如果能在奧運出賽是件非常光榮的事。」

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