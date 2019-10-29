世界大賽》賭上名譽 韋蘭德忐忑封王戰

世界大賽第6戰，國民由史崔斯柏格先發扛生死戰。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕他拿過美聯塞揚獎，且8度入選明星賽，生涯更已累計225場勝投，但此等強投，卻是大聯盟史上唯一在世界大賽0勝5敗的投手；他是韋蘭德，太空人第6戰的先發投手，能否拿下個人世界大賽首勝且助球隊奪冠，明天就可分曉。

太空人明天的封王戰由韋蘭德先發。（法新社）

塞揚強投 世界大賽0勝5敗

「如果可以的話，那顯然是我職棒生涯中，會好好珍惜的時刻。」在昨第5戰開打前，就有媒體問韋蘭德如果讓他投封王第6戰的心情，他的回答是會好好珍惜，但其中可能也藏著不安。

因為紀錄會說話，儘管韋蘭德今年例行賽繳出21勝6敗、防禦率2.58的成績；但他在季後賽5場先發1勝3敗、防禦率4.15，明顯未達王牌身手。尤其到了贏球就晉級的關鍵時刻，韋蘭德更會軟手。

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G2表現 被小史比下去

在美聯分區系列賽第4戰對光芒先發，韋蘭德第1局就失3分，最終1：4輸球，太空人要等到第5戰才晉級；美聯冠軍戰對洋基的戲碼也類似，太空人只要拿下第5戰就能闖進世界大賽，但韋蘭德首局就失4分，再度讓太空人以1：4輸球，一樣等到下一場才贏球。

到了世界大賽第2戰，韋蘭德的表現被國民強投史崔斯柏格比下去，他以6局失4分吞敗，小史則是6局失2分的優質勝投。儘管如此，太空人隊友對韋蘭德仍有信心，後援投手史密斯就說，「只要韋蘭德登板就很有趣，我看他投球已經好多年了，他依舊衝勁十足。」

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