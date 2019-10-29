年度MVP「猿定3生」 今揭榜

林泓育要挑戰繼2011年後再奪年度MVP獎項。（資料照）

〔記者吳清正／新北報導〕中職30年今晚舉行年度頒獎典禮，除了年度投打獎項和已經公布的最佳十人、金手套獎，當場將揭曉年度MVP、新人獎和最佳進步獎。

中職2019最佳新人、MVP入圍名單。

朱育賢首度入圍

陳俊秀今年挑戰年度MVP2連霸。（資料照）

入圍最大獎項年度MVP的有朱育賢、林泓育和陳俊秀，形成Lamigo桃猿內戰，也確定桃猿達成年度MVP5連霸，從2015年林智勝、16、17年王柏融、18年陳俊秀，陳俊秀今年挑戰2連霸，林泓育挑戰繼2011年再奪年度MVP，朱育賢則是首度入圍。

朱育賢首度入圍年度MVP。（資料照）

陳晨威可望獲新人獎

朱育賢本季以30支全壘打和159支安打贏得兩冠，105分打點排名聯盟第2，這三項成績都是年度MVP入圍者第1，單純以打擊成績而論，朱育賢得獎機會最大。不過，朱育賢下半季表現和上半季有一段落差，印象分數比較不利。

林泓育打擊率0.350、全壘打26支、打點95分和安打152支都是入圍者第2，不但打擊表現很全面，今年以捕手出賽67場，守備上也貢獻良多。

新人獎入圍的包括桃猿陳晨威、統一獅林靖凱和中信兄弟廖乙忠，陳晨威雖然因傷缺席球季最後1個月，仍是唯一達到規定打席或局數的新人，打出聯盟最多的11支三壘打，打擊率0.300、盜壘22次，得獎十拿九穩。

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最佳進步獎一向最難預測，今年入圍的有桃猿林立、富邦悍將陳仕朋和兄弟吳東融，可能是打擊王林立和本土防禦率王陳仕朋之爭。中職今年以「Fight for Taiwan」為主題在桃園中壢舉辦年度頒獎典禮，除公開表揚獲獎選手，也將為世界12強台灣隊舉辦壯行儀式。

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