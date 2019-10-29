魔獸大復活 湖人雙塔成形

湖人新成員A.戴維斯（右）和昔日明星中鋒豪爾德（左）可望組成「紫金新雙塔」。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「紫金新雙塔」成形？湖人昨於主場120：101擊敗黃蜂，收下2連勝。A.戴維斯豪取全場最高29分、14籃板，34歲的「魔獸」豪爾德大復活，全場8投全進，攻下16分、10籃板，相隔近1年再度達成「雙10」。

「魔獸」豪爾德（中）大復活，昨全場攻下16分、10籃板，相隔近1年再度達成「雙10」。（美聯社）

昔日明星中鋒豪爾德，上季在巫師僅出賽9場，一度傳出恐離開NBA。但今夏積極苦練，東山再起，身材比以前更結實，最終順利鳳還巢加入湖人，並在開季第3場就打出代表作，證明身手依舊。

湖人主帥沃格爾盛讚：「豪爾德是今晚的主角，在有限的上場時間裡，發揮最大的價值，尤其是在防守上，積極拚搶籃板，並全力封阻對手每一次攻擊。」

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攻下20分、12助攻的詹姆斯則認為，「我們彼此信任，這也是為何豪爾德願意為湖人效力的原因。他正一步一步重返顛峰水準，是球隊很重要的戰力。」

庫茲馬傷癒 將轉型控球

湖人昨傳出另一個好消息，24歲的庫茲馬腳傷已痊癒，近期已開始進行高強度的對抗訓練，預計下個月就有機會重返球場。庫茲馬透露：「除了積極訓練、恢復球感外，我也計畫轉型成控球型球員，這個球隊不缺得分好手，而是需要能組織、活化進攻的選手，這也是我努力的目標。」

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