勇士3戰開「鶘」 格林：路還很長

格林（左）昨送出本季首度大三元，助勇士奪下首勝。（法新社）

柯瑞屢次飆進大號三分球，全場攻下26分、11助攻。（今日美國）

勇士李伊（左二）昨上場28分鐘就拿下23分。（法新社）

3大將合砍66分 鵜鶘成祭品

〔記者林岳甫／綜合報導〕開季前兩戰打得荒腔走板的勇士，昨在紐奧良客場，3大將柯瑞、D.格林、D.羅素合力貢獻66分，團隊砍進14顆三分球、送出本季最多的37次助攻，最終以134：123擊敗鵜鶘，終結2連敗，本季首勝開張。

鵜鶘苦吞開季4連敗，昨主場更是灰頭土臉，最多落後29分，主因是防守宛如紙糊，場均失分128.2分在聯盟敬陪末座。

請繼續往下閱讀...

柯瑞找回準星，17次出手命中9球，包括三分球10投4中，攻下26分、11助攻；羅素貢獻24分、8助攻及7籃板；格林扮演進攻發動機，繳出16分、17籃板和10助攻，締造本季首次大三元。

勇士本季雖保有柯瑞、格林及上季在籃網表現出色的羅素，但二當家K.湯普森養傷，又失去驍勇善戰的杜蘭特，加上老經驗的伊古達拉轉隊、李文斯頓退役，板凳席經驗值大降。

本季陣容 7人資歷不滿3年

勇士目前登錄16人，僅柯瑞、K湯、柏克斯、格林具7年以上NBA資歷，有7人資歷不滿3年。格林坦言，即使打敗鵜鶘，球隊還有很長的路要走。

D.李伊高效率23分

勇士昨殺出奇兵D.李伊，上場28分鐘進帳23分、11籃板，打出生涯代表作。有趣的是，李伊去年與柯瑞的妹妹席黛兒結成連理，如今證明他並非靠關係進勇士，而是有本事成為球隊的板凳暴徒。

快艇本季被看好取代勇士成為西部新王者，昨一哥雷納德30分、7籃板及6助攻，搭配「板凳雙雄」L.威廉斯23分、哈瑞爾19分，終場以111：96輕取黃蜂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法