WTA年終賽》小組賽2連勝 謝淑薇雙打晉4

謝淑薇（左）／史崔可娃（右）以小組賽2連勝之姿，晉級4強。（資料照，取自WTA年終賽臉書）

詹詠然（右）／詹皓晴（左）今對戰頭號種子非贏不可，才有機會晉級4強。（取自WTA年終賽臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕深圳WTA年終總決賽，雙打第5種子詹詠然／詹皓晴今下午4時迎戰頭號種子梅騰絲（比利時）／莎芭蓮卡（白俄羅斯），已吞下1敗的雙詹，得盡力求勝才能保有晉級4強的機會。

美網冠軍組合 前次交手吞敗

8組雙打分2組進行循環賽，取分組前2晉4強，詹家姊妹首戰敗給去年冠軍芭波絲（匈牙利）／米拉丹諾維琪（法國），今將對戰同樣背負1敗的對手，雙方都得爭取首勝，否則落敗一方將落入紅組墊底。

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大小詹與梅騰絲／莎芭蓮卡曾在7月溫布頓16強交手，當時以直落2吞敗；此次再度碰頭，對手挾著美網女雙冠軍頭銜出擊，勢必是場硬仗。

第2種子謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃，今在小組賽第二戰以6：2、：6、X：X力退第6種子捷克組合西妮亞可娃／卡雷茲可娃，收下2連勝，在紫組站上第一，晉級情勢樂觀，明將對上已吞下2敗的達布洛夫絲姬（加拿大）／徐一幡（中國）。

直美傷退 伯騰絲逆轉芭提

另一方面，單打紅組昨原本將上演前後任球后對決好戲，不料日本大坂直美因右肩傷勢退賽，由荷蘭伯騰絲遞補上陣。澳洲世界第一芭提以6：3、3：6、4：6慘遭逆轉，目前戰績1勝1負，明將對上捷克科薇妥娃，力拚晉級。

大坂直美因傷退出年終賽。（資料照，法新社）

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