12強賽》日職球員助陣 古巴戰力升級

古巴隊總教練波羅多，有信心12強賽打出好成績。 （記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／新北報導〕今年的世界12強棒球賽古巴隊，有幫助軟銀隊奪得日職總冠軍的外野手賈西亞爾、戴斯潘和投手莫伊內羅等好手助陣，古巴隊總教練波羅多有信心打出好成績，爭取以美洲區球隊排名第1，拿下奧運棒球賽門票。

陣中有日職總冠軍軟銀班底

波羅多表示，之前國家隊新陳代謝的確受到球員叛逃影響，但是目前狀況已有改善，加上日職同意古巴球員參加12強賽，除了軟銀隊的冠軍班底，還有最快球速158公里的中日隊投手馬丁尼茲。

賈西亞爾在4場總冠軍賽擊出3支全壘打、6分打點，打擊率0.375，獲選為總冠軍賽MVP；戴斯潘今年轟出生涯新高的36支全壘打。波羅多表示，賈西亞爾和戴斯潘能在高水準的日職打出好成績，實力當然不容置疑，莫伊內羅和馬丁尼茲的投球也是球隊的重要助力。

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不過，賈西亞爾、戴斯潘和莫伊內羅並未隨古巴隊來台打熱身賽，波羅多表示，由於軟銀隊封王後有一整個星期的活動，賈西亞爾等人將在11月初直接飛到韓國和古巴隊會合，他們都是有經驗的選手，雖然沒有參加熱身賽，不會擔心他們的狀況。

古巴隊在12強賽預賽C組，同組的有韓國、澳洲和加拿大，波羅多表示，現在先想辦法從預賽出線，進入複賽後就要趕快觀察複賽的對手，爭取最好的成績，拿到奧運門票。

古巴特地先來台打6場熱身賽，今明兩天分別在新莊對中職味全龍和中信兄弟，接著轉到洲際11月2、3日在公辦熱身賽迎戰12強B組的台灣和委內瑞拉。

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