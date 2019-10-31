不「客」氣6連勝 世界冠軍今揭曉

國民史崔斯柏格先發8.1局掉2分，拿下本季季後賽第5勝。（法新社）

國民扳平太空人，倫登（左二）單場5打點是致勝關鍵。（美聯社）

韋蘭德世界大賽先發吞下第6敗，至今1勝難求。（法新社）

主隊6連敗 世界大賽首次

〔記者龔乃玠／綜合報導〕北美職業運動史上超過千場的7戰制季後賽中，從來沒有前6戰客場球隊全勝紀錄，國民昨以7：2擊敗太空人，共同寫下世界大賽客隊6連勝的空前紀錄，今早將在球季最終戰爭奪冠軍。

開局掉2分 小史8.1局奪勝

國民先發史崔斯柏格昨開局就遭受太空人強力挑戰，包括柏格曼全壘打在內，首局掉2分，但他迅速調整，最終繳出8.1局好投。小史說，關鍵就在投手教練梅納德提醒他，投球動作可能被打者識破。

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「後來我開始擺動手套，這樣他們就不知道我會投什麼球。」小史表示，對方打者顯然在找尋破綻，很感謝梅納德告訴他訣竅來反制。

相較小史季後賽5勝0敗的不敗演出，太空人先發韋蘭德投到5局上失守，遭伊頓和索托轟陽春砲逆轉戰局，世界大賽生涯先發7場猛吞6敗，一勝難求，持續改寫歷史最糟紀錄。

倫登全壘打 單場5打點

1分差激烈戰況在7局上引爆另一波高潮。國民透納在一壘有人敲軟弱滾地球，跑壘時卻撞掉一壘手古利爾的手套，遭判妨礙守備出局，當場惹毛國民教頭馬丁尼茲，向主審激烈抗議，成為23年來首位在世界大賽遭驅逐出場的教頭。

此時國民倫登挺身而出，該局補上2分砲彌補隊友的跑壘失誤，9局上又敲適時二壘安打再攻2分，單場5打點為球隊續命關鍵。「我愛死倫登！」隊友肯德瑞克說，「他是那種默默做好自己工作的球員，但他今年表現真的太出色。」

回顧季後賽歷史，主場球隊在「一戰定生死」戰績僅57勝60敗，包括世界大賽的19勝20敗，一旦國民奪下歷史首冠，意味今年世界大賽將會締造「客隊全勝」的結局。

「如果戰局打成這樣，我不認為有人會假設所有客隊都贏球，」太空人教頭辛奇說，「我們只希望最後一戰不是相同的結果。」

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