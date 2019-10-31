薛哲大戰葛蘭基 雙柯待命

國民薛哲休息7天之後，今主投本季最重要的一場比賽。（資料照，法新社）

太空人葛蘭基近2次先發都投不滿5局。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕國民強投薛哲在世界大賽第5戰頸部痙攣缺戰，如今靠隊友逼至殊死戰，將休息足足1週主投人生中最重要的球賽。總教練馬丁尼茲說，如果薛哲跟他說狀況沒問題，「我相信他會投到脖子不能投為止。」

薛哲休7天 扛殊死戰

薛哲傷後注射可體松後迅速恢復，昨天一度在牛棚熱身，準備在關鍵時刻接替史崔斯柏格，但隊友攻下大量分數，加上小史撐到第9局途中才退場，讓他能夠全力面對第7戰。被問到能投多長？薛哲說，「這是第7戰，就投吧！」

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兩隊估計都將「All in」的第7戰，國民隊除了昨投104球的小史之外，其他人皆可上陣，包括三巨頭之一的左投柯賓，可能在比賽後段面對強力左打時登場。對國民來說，最理想局面為前7局取得領先，再交給杜利托和哈德森。

葛蘭基後 柯爾可能中繼

太空人隊將推出葛蘭基先發，他前2次先發都沒辦法投滿5局，因此今年在季後賽奪4勝的柯爾將待命。即便他已在28日投110球，在非贏不可的第7戰，很有可能接在葛蘭基後登板。總教練辛奇不願透露任何計畫，僅說今天再來談這個。

除了場內強投們的史詩對決，場外最受關注的莫過於休士頓連鎖家具店老闆麥克，月初因單筆投注350萬美元爆紅的他，已加碼下注至少1200萬美元，一旦太空人隊奪冠，將能贏得約2200萬美元（約6.6億台幣）。

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