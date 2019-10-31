開轟怎慶祝？甩棒拎棒都惹議

太空人柏格曼昨首局開轟時拿著棒子上一壘，賽後為此動作道歉。（美聯社）

國民索托第5局開轟時模仿柏格曼拎球棒的動作。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕開轟高調甩棒在大聯盟被部份人士視為禁忌，太空人柏格曼昨沒甩棒，仍因提著球棒上一壘的動作，被國民索托模仿引發話題。兩隊教頭異口同聲不希望看到選手有如此行為。

25歲的柏格曼昨在首局砲轟史崔斯柏格，成為美聯1956年曼托後在世界大賽繳3轟的最年輕球員。他帶著球棒跑向一壘，想要接力給一壘教練凱利，兩人默契不足，球棒掉在壘包前。

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國民球星索托5局上有樣學樣，從韋蘭德手中轟出超前分全壘打後，也把球棒提著上一壘，然後才放開球棒。他說，「我覺得這個很酷，所以才想說試試看。」

被索托戲謔意味濃厚的模仿，柏格曼坦言這是他應得的，「這不是我從小打球的方式，是我的錯，我為此道歉。我想要打團隊棒球，試著幫助球隊，只是當時太過興奮，所以我想跟對方、我的隊友，還有每個人道歉。」

太空人教頭辛奇也對子弟兵說教，直言柏格曼不該拿著球棒繞壘；國民教頭馬丁尼茲也坦然說道，不喜歡索托有這種行為。

大聯盟近年來提倡讓年輕球員秀出自我，這次事件仍凸顯部分教練和球員有相反意見；不過索托隊友伊頓認為，「老實說，我不在乎你做什麼，這是棒球界最大的舞台，如果你能在世界大賽轟出重要全壘打，你可以做任何想做的事情。」

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