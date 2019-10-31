12強》前3局攻6分 古巴火力加溫

古巴古伊貝（右）第2局揮出2分打點安打，助隊先馳得點。（記者廖振輝攝）

古巴賽佩達（右）前2打席都敲安。（記者廖振輝攝）

味全龍徐若熙昨中繼2局無失分。（記者廖振輝攝）

〔記者吳清正／新北報導〕來台備戰12強賽的古巴隊，昨熱身賽前3局火力全開就攻下6分，以6：1輕取味全龍，今晚於新莊球場將再戰中信兄弟。

擊敗味全龍 今戰中信兄弟

龍隊總教練葉君璋表示，整體表現還不錯，可以打85分，如果能夠更專注比賽、避免失誤，分數還會更高；古巴隊很會玩球，現在就是要和這樣的球隊比賽，才能加速年輕球員成長。

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古巴隊第2局靠著安打、失誤和四壞球攻佔滿壘，古伊貝適時安打攻下2分，第3局更擊出5支安打連得4分。古巴隊全場擊出13支安打、得6分都是來台3場熱身賽新高。

龍隊共擊出8支安打，第5局率先上場的林孝程安打，2出局後洪瑋漢安打攻下唯一的分數，洪瑋漢和李凱威打出全隊最多的2支安打。

龍隊第4局起有效壓制古巴隊攻勢，曾柏融和徐若熙分別中繼3局和2局，都只被擊出2支安打無失分。葉君璋表示，目前投手的調整比打者好很多，基本上投手只要做好自己的工作，打者則需要累積和好投手對戰的經驗，才能提升實力。

今年高中畢業的徐若熙是選秀會第1輪第6順位，龍隊選秀順位最高的投手，昨天最快球速148公里。徐若熙表示，投球狀況還不錯，內角速球能夠擠壓打者，外角滑球也發揮效果，現在球速已經拉上來，要再加強控球。葉君璋指出，徐若熙投得很好，不過，因為他高中時期曾受傷，現在最重要的還是避免再受傷，按部就班去訓練。

第9局古巴隊起用效力日職中日隊的終結者馬丁尼茲，速球從150公里起跳，最快154公里，2出局後152公里直球仍被歐晉打成二壘安打。

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