12強》赴美返古第一人 這回盼「游」向日本

上過大聯盟的古巴游擊手阿魯耶巴魯耶那，希望有機會轉戰日職。（記者廖振輝攝）

〔記者吳清正／新北報導〕7年前曾來台比賽的古巴隊游擊手阿魯耶巴魯耶那，效力道奇隊5年後回到古巴，成為唯一從大聯盟回歸古巴國家隊的球員，他希望在世界12強棒球賽好好表現，有機會再轉戰日職。

2012年11月阿魯耶巴魯耶那隨古巴隊來台，和中職進行交流賽，當時才22歲的阿魯耶巴魯耶那，游擊守備功力就被譽為「天下一品」，打完13年經典賽，阿魯耶巴魯耶那開始計畫離開古巴，當年底順利到達美國，14年初加盟道奇隊，當年就曾上到大聯盟。

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不過，後來阿魯耶巴魯耶那在道奇隊發展不順利，去年7月被釋出後回到古巴，成為第1個打過大聯盟再重返國家隊的古巴球員，也因此有機會再來到台灣。阿魯耶巴魯耶那表示，暌違7年再度來到台灣，雖然這一次是備戰12強賽，必須全心投入訓練，還是非常開心。

阿魯耶巴魯耶那表示，在美國5年接受過最高強度的訓練和比賽，技術和心態更加成熟，希望能幫助古巴隊在12強賽打出最好的成績，甚至可以獲得日職球隊青睞。

近年來不少古巴球員投效日職，包括今年日職總冠軍賽MVP軟銀隊賈西亞爾，本季36轟的另一位軟銀隊主砲戴斯潘，阿魯耶巴魯耶那表示，他很想到日本打球，12強賽複賽在日本舉行，將是表現實力的機會。

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