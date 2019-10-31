赫爾羅、努恩 熱火挖到雙寶

熱火努恩（左）無懼對方防守，單手灌籃得分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕菜鳥赫爾羅及去年選秀名落孫山的努恩，都是熱火本季挖到的寶藏，昨赫爾羅攻下生涯新高29分、努恩進帳17分，加上J.巴特勒、卓吉奇都拿21分，終場以112：97大勝老鷹。

熱火菜鳥赫爾羅昨攻下生涯新高29分，今年選秀第13順位表現卻令人驚豔。（今日美國）

包括1996年「黑曼巴」布萊恩，以及近年公牛拉文、太陽布克、爵士米歇爾，這些得分能力出眾的好手都在選秀會順利進入NBA，而今年第13順位的赫爾羅也被寄予厚望。

赫爾羅在肯塔基大學擁有93.5％罰球命中率及35.5％三分球命中率，尤其今夏在新人試訓表現出色，讓熱火總管萊利印象深刻，決定在首輪網羅他，試圖補強近年較差的團隊三分火力。

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巴特勒因女兒出生缺席3戰，頂上先發的赫爾羅表現平平。昨巴特勒歸隊，赫爾羅從板凳出發，反而打得如魚得水，出手9次命中7球，包括三分球4投3中，僅16罰12中有失水準，他說：「即使打替補仍要保持信心，而我本季絕不再出現4罰落空狀況。」

上季在發展聯盟打拚的努恩，今年夏季聯賽場均進帳22分、5.2助攻，打入熱火新賽季地輪替陣容。他目前4戰都先發，平均貢獻21分、3.3助攻，總教練史波斯查大讚他表現穩定，值得給予更多發揮空間。

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