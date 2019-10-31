本土再補強 夢想家拚首冠

夢想家總教練朱利爾斯（記者廖聿偉攝）

新增吉祥物與應援團

夢想家本季新增吉祥物獨角獸。（記者廖聿偉攝）

夢想家補強本土陣容，挑戰隊史首冠。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕成軍邁入第3年的夢想家，新球季打出「夢想的力量，無限大！」的口號，並新增吉祥物獨角獸與專屬應援團，期盼能揮別上季季後賽首輪出局的遺憾，挑戰隊史首冠。

夢想家今夏大進補，簽下楊敬敏和張宗憲兩名即戰力球員，加上新秀王柏智和紀松佑，本土陣容更加整齊，唯獨洋將補強不順遂，目前僅簽下上季效力新加坡騰飛之獅的揚恩，其餘兩個名額尚未決定。

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上季例行賽夢想家拿下19勝7敗，從1勝19敗墊底的弱隊翻身成聯盟龍頭，寫下傳奇，可惜季後賽首輪就落敗。今年捲土重來，本土陣容更完整，無奈去年3名洋將都離隊，外援戰力成隱憂。

總教練朱利爾斯坦言，「測試洋將的表現不理想，目前僅簽下體能勁爆的揚恩；下季會重用本土球員，讓他們有更多的發揮空間，但球團仍會將洋將名額補滿，增添調度空間。」

夢想家季前在觀護盃與馬來西亞邀請賽敗多勝少，朱利爾斯強調，資深球員調整很快，並傳授經驗給年輕選手，球隊產生良好的化學效應，相信開季前能進入最佳狀態。

11.23首戰吸血鬼

夢想家本季首戰將於11月23日作客泰國，碰上莫諾吸血鬼，彰化主場開幕戰則於12月1日對決澳門黑熊。上季夢想家主場場均票房飆破4000人次，新球季富邦勇士也加入ABL，增添話題，票房有望再衝高峰。

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