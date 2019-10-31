夢想家生力軍 楊敬敏盼帶頭搶勝

張宗憲（取自張宗憲臉書）

35歲的楊敬敏今夏離開CBA北京控股，返台加盟夢想家，與「黃金世代」成員田壘、陳世念和李學林合體。他表示，「加入球隊2個月，一起打了2個盃賽，與資深球員搭配完全沒問題；但與年輕選手還需要磨合，我也鼓勵他們多開口，並勇於出手，隨時做好準備，才能爭取更多上場機會。」

楊敬敏（記者廖聿偉攝）

王柏智（記者廖聿偉攝）

楊敬敏曾於SBL拿過得分王與總冠軍賽MVP，加上多年的國際賽和旅外資歷，返台後也成為球隊老大哥。他表示，「我不會把過去的光環帶來球隊，現階段重心放在訓練，期盼能帶給球隊更多場勝利。」

張宗憲期待抗衡洋將

「台灣噴射機」張宗憲今夏離開待了3季的富邦勇士，轉戰ABL加入夢想家。他認為，「ABL必須到國外打客場，與SBL有很大的差異。對於時差和體能調整都需要花時間適應。」

30歲的張宗憲在勇士主打得分後衛，防守者多為本土球員，但ABL屬於洋將聯盟，一定會碰上身體素質優異的後場球員。他表示，「這是一個很大的挑戰，但我並不畏懼。以前在CBA時期難免也會與洋將過招，只要加強身體對抗性和外線準度，仍能與其抗衡。」

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王柏智扮演禁區坦克

體重達130公斤的「台灣坦克」王柏智，今年從國體大畢業，原報名SBL選秀，但最後放棄轉而加盟夢想家。他表示，「大學時期都是打中鋒，加入職業聯盟後，有時必須改打大前鋒，速度和進攻技巧都需要再磨練。」

夢想家陣中擁有田壘、楊敬敏和陳世念等一票資深球員，王柏智表示，「剛進入球隊的確有點畏怯，上場也會緊張，但經過幾個月的相處，大家已經像朋友一樣，學長也會給我很多指導，對我幫助很大。」（記者廖聿偉）

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