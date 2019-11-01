台灣裙襬搖搖LPGA》台將低於標準桿 唯獨業餘侯羽桑

20歲業餘好手侯羽桑以70桿並列第14，是首回合台將最佳。（記者王藝菘攝）

南韓許美貞有家人陪伴，在風雨中打出66桿，並列第1。（記者王藝菘攝）

盧曉晴自認狀況不好，打出平標準桿成績還能接受。（記者王藝菘攝）

台灣裙襬搖搖LPGA首日天氣不佳，仍吸引不少球迷觀戰。（記者王藝菘攝）

N.柯達、許美貞 並列領先

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA昨在林口美麗華球場點燃戰火，吸引超過6千名觀眾進場，首回合由去年冠軍N.柯達、南韓許美貞以66桿並列領先；台灣則以業餘女將侯羽桑打出70桿表現最佳，暫時並列第14。

侯自評有好有壞 盼留下好的

侯羽桑在首輪抓下4博蒂、吞2柏忌，以70桿繳卡，是唯一打出低於標準桿的台將，面對下雨又有強風的惡劣天氣，她說：「已經預料到，練習時特別針對幾個較難的洞做準備。」難得能和5大賽冠軍得主同場較勁，她說：「抱持著學習的心態，希望能同組打球。」

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20歲的侯羽桑目前在美國就學、打球，今年8月中國信託女子公開賽，奪下生涯首座職業賽冠軍，歷經各大賽事洗禮，為她增添不少信心，也能用更成熟的心態去面對比賽，對於首回合表現，她說：「有好有壞，希望把好的部分保持下去。」

盧曉晴笑稱：最滿意沙坑脫困

台灣小將安禾佑、日巡女將盧曉晴都以72桿繳卡，暫時並列第29名，盧曉晴認為，自己狀況不太理想，打出這樣的成績還能接受。至於最滿意的部分，她開玩笑說：「應該是沙坑，都有救起來。」面對下一輪可能更糟糕的天氣，她說：「把球打直一點吧！之前在英國公開賽也常遇到這樣的天氣。」

9月底在印第安納錦標賽封后的南韓女將許美貞，昨抓下6博蒂，沒有任何柏忌，以66桿作收，和衛冕者N.柯達並列第1，她說：「這輪下雨又颳風，但我很滿意今天的表現。」她笑說，很討厭這種天氣，會想到之前在蘇格蘭比賽的情況，「我會提醒自己要專注在當下，盡力打好每一球。」

今年1月剛新婚的許美貞透露，丈夫會陪著自己去各地比賽，為她帶來不少好運，9月奪冠時，丈夫也在，這次還有其他家人陪同，希望這週能延續好運氣繳出佳績。

第一回合成績

第2回合焦點球星出發時間

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