台灣裙襬搖搖LPGA》N.柯達即刻救援 打出衛冕「鷹」姿

N.柯達是首輪唯一抓下老鷹的選手，衛冕氣勢旺。（記者王藝菘攝）

N.柯達（前）第6洞將球開到車道附近，最後仍成功捕鳥。（記者王藝菘攝）

開球近車道 該洞仍捕鳥

〔記者林岳甫／林口報導〕尋求衛冕的美國女將N.柯達，昨第6洞開球雖失準，小白球落在車道附近，但該洞仍收下博蒂，再來第15洞又打出令球迷驚呼、也是首回合全場唯一老鷹，以低於標準桿6桿的66桿，與南韓選手許美貞並列第1。

擁有長腿、天使臉孔的柯達，去年台灣賽進帳職業生涯首冠，知名度大開。昨柯達與台灣好手徐薇淩、球后高真榮同組，不少球迷專程來欣賞柯達的精湛球技，打完18洞繳卡後，她也花不少時間親切地為粉絲簽名、合照。

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回台很興奮 被姊姊緊追

柯達本季在澳洲女子公開賽封后，以及9月下旬出征歐巡賽再添冠軍，顯見狀況不俗。面對各路好手來勢洶洶的挑戰，首回合雖吞3柏忌，仍靠1老鷹、7博蒂站上領先位置，她說：「回到台灣比賽是非常興奮的事情，至於衛冕這件事我會努力，但先一桿一桿打好比較重要。」

此外，柯達的姊姊潔西卡這次也來台參賽，潔西卡昨從後9洞出發，即使前面14洞都只保Par，但最後4洞狂抓3個博蒂，以低於標準桿3桿的69桿並列第8，依然是妹妹尋求衛冕的勁敵之一。

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