台灣裙襬搖搖LPGA》成也球迷敗也球迷 徐薇淩吞雙柏忌

徐薇淩在第15洞受到球迷干擾，苦吞雙柏忌。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕去年在台灣裙襬搖搖和冠軍失之交臂的台灣女將徐薇淩，昨在首輪繳出73桿，暫時並列第37，她透露，第15洞被突然衝出拍照的球迷干擾，確實影響該洞的表現。

徐薇淩在去年裙襬搖搖前3輪表現穩健，暫居領先，可惜最後一輪沒能守下，無緣在自家高捧生涯首冠。今年再度出擊，首輪和球后高真榮、衛冕者N.柯達同組，她說：「前4、5洞有點緊張，直到抓下第1個博蒂才比較放鬆。」她表示，很感謝場邊為她加油吶喊的球迷，讓她增添不少信心。

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昨徐薇淩在第3洞吞下柏忌，第6、9洞都收下博蒂，但第15洞時卻遭遇亂流吞下雙柏忌，她開球時穿著外套有點卡，加上後來擊球時，有球迷突然衝出來拍照，多少造成影響，「當時已經準備好要擊球，眼角瞄到球迷跑出來，有點被影響，應該多花點時間跟桿弟討論，並重新準備一下。」

徐薇淩後來在18洞抓下1鳥，順利收尾，她說：「18洞開球前就希望自己可以『醒來』一些，設定要抓小鳥。整體表現還算滿意，成績雖沒想像中理想，都差了一點點，不過不會太擔心隔天，只要更放開一些，相信能推進更多博蒂。」而同組出發的現任球后高真榮同樣繳出73桿，並列第37。

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