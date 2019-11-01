台灣裙襬搖搖LPGA》降級2年學到經驗 程思嘉拚回LPGA

程思嘉（中）參加慶生會，爸媽也在場為愛女加油。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／林口報導〕旅美女將程思嘉暌違2年重返裙襬搖搖台灣賽，昨首回合以73桿並列37名，她賽後參加慶生會，許下能在本屆台灣賽繳出佳績的生日願望。

10月28日滿22歲的程思嘉旅美多年，在2016年進軍女子最高殿堂美國LPGA巡迴賽，並在年底透過資格考，取得LPGA全卡資格。

請繼續往下閱讀...

程思嘉卻在2017年因甲狀腺疾病影響發揮，使她近2年只能在Symetra次巡賽打拚，她坦言：「從最高殿堂跌下確實一度陷入失望，但這兩年在次巡賽打了不少比賽，現在回想起來，反而對我是種磨練，這樣的經驗很寶貴。」

程思嘉今年在Symetra成績不俗，8月更在生火者錦標賽贏得職業生涯首冠，令她信心大增，明年確定重返LPGA戰場。她說：「希望我明年能把排名維持在前80，以及直接拿到亞洲賽事的參賽資格。」

至於在台灣具高人氣的南韓「小可愛」崔蘿蓮，昨以74桿並列50名，而她也再度於台灣參與專屬慶生會，她說：「自己去年因傷缺席，很開心能重返球場，也希望之後能多打幾場比賽。」

南韓崔蘿蓮10月28日過生日，主辦單位和球迷特地安排慶生活動。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法