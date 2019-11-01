接掌黃衫軍 助總升一軍？

林威助。（記者陳志曲攝）

劉志威：這兩天決定人事

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信兄弟洋教頭伯納爆發「言語性騷擾」離台後，昨由二軍總教練林威助領軍出戰12強古巴隊。由於伯納續掌兵符機率不大，「林桑」能否從二軍直升一軍教頭，最快今天揭曉。

陳文杰昨5局上敲高飛犧牲打，送回中信唯一1分。（記者陳志曲攝）

兄弟從10月12日啟動秋訓，昨和古巴隊之役視為「驗收」，林桑賽前較擔心投手狀況，反而是打線受制於古巴5投封鎖，僅二軍打擊3冠王陳文杰在5局上敲高飛犧牲打送回唯一分數，全場狂吞13次三振，終場以1：2落敗。

請繼續往下閱讀...

林威助認為，這種一場定輸贏的賽事，投手都會較為保守，引誘球多，打者要能穩住才有機會，「賽前有提醒他們，特別是得點圈引誘球會更多，雖然最後沒能忍住，也是很好的經驗。」

秋訓驗收 對古巴1:2惜敗

不過4投周磊、吳俊偉、江忠城和蔡齊哲僅讓古巴敲6支安打，林桑認為算是秋訓一大成果，認為有幾位投手球速不錯，勇於對決，讓古巴打者球棒斷了好幾支。

吳俊偉。（記者陳志曲攝）

江忠城。（記者陳志曲攝）

蔡齊哲。（記者陳志曲攝）

林威助去年接掌二軍兵符後，強調球員拚戰精神，奪得2座冠軍，今年還寫不思議的15連勝。林桑說，兩年來感受到球員的態度和拚勁都有變好，「這點非常重要，是棒球人身上要有的東西。」他也坦言，很難習慣教練的壓力，比賽起起伏伏，該如何讓球員在亂流中保持穩定，是做教練的重點。

林威助。（記者陳志曲攝）

談到未來的目標，林威助表示，「公司派我在哪個崗位，我就認真做好，把底打好，有需要的時候為公司貢獻，為台灣棒球貢獻。」針對伯納續任與否等人事問題，中信領隊劉志威回應，最快將在這2天做決定，屆時將向大家報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法