柯瑞手一「癱」 勇士本季難堪

柯瑞重摔落地，左手遭拜恩斯後倒重壓。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連5季闖入總冠軍戰的勇士，本季陣容變動大，使戰力大幅下滑，昨以110：121不敵太陽，開季1勝3敗已毫無王者架式，雪上加霜的是頭號球星「萌神」柯瑞左手骨折躺入傷兵名單，美媒殘酷地建議勇士，可以著手準備對明年有望投入選秀的潛力球員進行情蒐，放眼未來。

左手骨折 是否動刀未定

杜蘭特今夏離隊，以及上季總冠軍戰傷到膝蓋的K.湯普森歸期未定，柯瑞承擔重責大任，續當頭號得分手，也面臨對手的嚴防，昨他僅進帳9分、6助攻及5籃板，不僅表現平平，還換來嚴重傷勢。

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柯瑞（前）左手遭壓傷，表情苦不堪言。（今日美國）

勇士第三節落後多達29分，柯瑞欲切入上籃取分，卻遭對手犯規，整個人失去重心並重摔落地，加上太陽中鋒拜恩斯往後倒重壓在他的左手，柯瑞落地後表情痛苦不堪，而經過診斷確定為左手骨折，至於是否開刀得透過電腦斷層掃描再決定。

美媒建言：放眼未來

勇士的固定班底D.格林，身旁戰友K湯、柯瑞都成傷兵，他說：「柯瑞就是我們的精神領袖，在球隊地位無人能夠取代，希望他能不要進行手術，且早日回到場上帶領我們繼續拚戰。」

勇士總教練柯爾表示，「柯瑞受傷確實讓球隊變得艱難，現在只期待年輕球員能把握機會。」

柯爾盼菜鳥把握機會

少了柯瑞後，外界預期具8年資歷柏克斯會頂上先發位置，年紀較輕的波爾、J.艾文斯也有發揮空間，只是3人想補上柯瑞場均至少20分、6助攻絕對不可能。美媒認為，勇士本季想晉級季後賽非易事，倒不如由格林領軍先給予小將磨練，並於明年選秀會找潛力股，重新打造爭冠陣容，捲土重來。

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