籃框不卡哈登 狂飆本季最高59分

哈登找回準星，昨狂飆59分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大鬍子」哈登昨揮別開季至今的低迷手感，狂轟個人生涯第3高的59分，以及好搭檔魏斯布魯克完成17分、12助攻及10籃板大三元，攜手率火箭在飆分大戰中以159：158逆轉巫師，拉出3連勝。

魏少大三元 火箭三連勝

哈登前役對雷霆砍40分，但他本季前3戰投籃命中率僅28.6％，雖拿88分，光罰球就佔了46分。昨他手感回溫，出手32次命中18球，包括三分球14投6中，以及「買犯」換到18罰17中，他連6季單場轟破50分，成為史上第2長，僅次於「大帥」張伯倫的10季。

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八村壘（右）。（今日美國）

火箭此戰最多落後12分，主因是防守不佳，讓巫師投籃命中率高達62.6％，以及砍進20顆三分球，只能靠更強悍的進攻，轟下隊史單場最高分驚險贏球。哈登坦言，「我們防守有待加強，現階段表現不穩定，使我們容易陷入苦戰，必須建立好的防守習慣並一直保持下去。」

巫師練新兵 教頭給好評

巫師主帥布魯克斯昨用兵保守，且派出9名球員有6人是本季才加入，他仍對子弟兵表現給予高度評價，至於巫師表現最佳為第一大將畢爾的46分，受矚目的菜鳥「混血王子」八村壘則攻下生涯新高23分。

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