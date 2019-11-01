WTA年終賽》小薇雙打吞首敗 分組第1闖4強

謝淑薇（左）與史崔可娃（右）於年終賽首度搶10失利，仍以分組賽第1晉級4強。（資料照，取自WTA年終賽臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／史崔可娃（捷克）昨於深圳WTA年終總決賽第3度搶10不成，6：2、4：6、9：11惜敗給已無緣晉級的第4種子達布洛夫絲姬（加拿大）／徐一璠（中國），第2種子「台捷聯軍」2勝1負仍居紫組龍頭，週六4強即將對上紅組戰績第2組合，爭奪決賽席次。

小薇／史崔可娃贏得今夏溫布頓冠軍，臨場默契與經驗十足，年終賽歷經「超級搶10」連闖兩關篤定出線。面對2連敗已提前出局的「中加組合」，「台捷聯軍」開賽第3局率先突破，3：1拉開差距，第7局再破先馳得盤。只是次盤小薇組合陷入亂流，第2局失守後連趕3局追成4：4，第10局又遭破發讓對方扳回一城。決勝搶10小薇人馬3：0開局，卻被咬成5平，她們從7：9搶救2個賽末點，再連掉2球吞下首敗，所幸不影響4強排名。

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另外，第7種子張帥（中國）／史托瑟（澳洲）克服次盤1：5落後並救回7個盤末點，終挾6：3、7：6（9：7）力退第6種子捷克組合西妮亞可娃／卡雷茲可娃，「中澳聯軍」2勝1負躍居紫組第2，首晉年終4強，週六遭遇紅組第1勁敵。

芭提、班西琪晉4強

單打戰況，澳洲現任世界球后芭提火力全開，強轟6記愛司、3度破發，6：4、6：2輕取捷克「左手劍」科薇妥娃，芭提2勝1負紅組第1挺進4強，反觀近況欠佳的科薇妥娃苦吞3連敗被淘汰。至於瑞士好手班西琪7：5、1：0領先時，荷蘭伯騰絲因傷退出，讓班西琪2勝1負搶得第2張4強門票。

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