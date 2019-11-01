世界大賽》神奇國民奪首冠 等51年攀頂

今年世界大賽創7戰都由客隊獲勝紀錄，國民拿下隊史首座世界大賽冠軍。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕國民隊倫登和肯德瑞克在幸運第7局開轟逆轉戰局，世界大賽第7戰以6：2擊敗太空人隊，奪得成軍51年來（包括前身博覽會隊）的第1個冠軍。

國民隊小檔案

國民隊奪冠之路

首寫客場4勝封王傳奇

國民先發投手薛哲，開心抱著冠軍盃。（法新社）

國民倫登7局上轟出陽春彈，帶動球隊攻勢，賽後和隊友噴香檳狂歡。（法新社）

今年世界大賽7戰都由客隊獲勝再創紀錄，國民隊成為第1支在客場拿下4勝的世界大賽冠軍，也是第7支封王的外卡球隊，華盛頓特區則迎來1924年參議員隊以來的第1個世界大賽冠軍。

一路被看衰 外卡打到冠軍

今年季前國民隊主砲哈波和費城人隊簽下13年3.3億美元（101.33億台幣）合約，失去哈波的國民隊，球季還沒開打就被看衰，果然到5月24日為止，戰績只有19勝31敗，但是之後打出隊史80場比賽的最佳成績，終於搶到國聯外卡，季後賽5度面臨輸球就淘汰，全部贏球而攀登顛峰。

「我感覺每一個人都看好太空人隊，我們在這個系列賽被視為敗犬。」肯德瑞克表示：「但是事實證明你不能瞧不起任何人。」

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第7局開展大逆轉戲碼

第7戰仍然是國民隊本季的縮影，前6局遭到太空人隊先發投手葛蘭基封鎖，以0：2落後，7局上倫登轟出陽春彈，太空人隊起用哈里斯中繼，第2球就被肯德瑞克轟出超前比數的2分砲，逼得太空人隊提前推出終結者歐蘇納，但仍無法壓制國民隊。

「我相信這些傢伙，他們也信任彼此，」國民隊總教練馬丁尼茲表示：「對我們來說最重要的是永不放棄，我們在19勝31敗的時候沒有放棄，現在更不會。」

「當我們面對輸球就淘汰的比賽，沒有人認為我們會贏，」倫登表示：「但是我們不斷奮戰，終於來到最頂端。」

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