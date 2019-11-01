世界大賽》36歲仍「轟」狂 肯德瑞克發功

國民36歲老將肯德瑞克，封王戰轟出超前2分砲，成致勝英雄之一。（歐新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕獲選為國聯冠軍賽MVP的國民隊36歲老將肯德瑞克，世界大賽封王戰再轟出致勝的2分全壘打，締造14年大聯盟生涯的最重大時刻。

國民封王球迷激動不已。（歐新社）

7局逆轉2分砲 致勝關鍵

國民隊在分區系列賽對道奇隊的第5戰打到延長賽，10局上肯德瑞克擊出超前比數的滿貫砲，加上昨天第7局的全壘打，成為第1個單季2度在季後系列賽最終戰7局後轟出超前全壘打的球員，也是世界大賽第7戰開轟的第4高齡球員。

肯德瑞克表示，那一球打出去時他只擔心會是界外球，心裡一直喊著留在界內、留在界內，最後球擊中由Chick-fil-A速食店贊助的右外野全壘打標竿，他一直很喜歡Chick-fil-A，很高興發揮作用。

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肯德瑞克去年因為右腳跟肌腱斷裂而缺席122場，外界對他能否回到大聯盟存疑。但是肯德瑞克證明自己還能打，球季前3個月打擊率0.325，季後賽更屢次關鍵一擊，國民隊總經理瑞佐表示：「他是我看過最專業的打者之一。」

35歲齊默曼

熬15年拿冠軍盃

國民隊在2005年選秀挑進的齊默曼則是球隊的元老，關鍵第7戰也有安打貢獻，對已經35歲的他而言，這座苦等15年的冠軍意義非凡。

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