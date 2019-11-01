世界大賽》更換葛蘭基之謎 太空人遺恨

世界大賽7戰兩隊數據

只投80球被換 引發討論

太空人先發投手葛蘭基前6局未失分，只投80球被換下場，最終太空人也錯失世界大賽冠盃。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕原本被看好3年內第2次奪得世界大賽冠軍的太空人隊，最後2戰牛棚大量失分，昨天更在換下只投80球的先發投手葛蘭基後，馬上被逆轉，總教練辛奇的調度引發廣泛討論。

太空人隊牛棚在第6戰投4局失4分，昨天葛蘭基第7局被全壘打攻下第1分，再投出四壞球，雖然才投80球，辛奇仍決定起用哈里斯中繼，一上場就被轟出超前比數的全壘打，牛棚上場後總共失5分，使得太空人隊無力追趕。

王牌柯爾沒上場

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辛奇坦承，決定換下葛蘭基所造成的影響，將會跟著他一輩子。辛奇表示：「我會一直想著這件事，我不知道如果把葛蘭基留在場上會發生什麼事，但這是基於比賽進行的狀況和我們有誰可以用所做出的決定。」

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國民隊第4戰的先發投手柯賓昨天中繼3局無失分拿下勝投，而太空人隊第5戰先發7局只被擊出3支安打失1分的柯爾，昨天第5局也開始熱身，辛奇表示，如果太空人隊取得領先、有機會拿下世界大賽冠軍，就會起用柯爾後援；但是辛奇在第7局領先時卻沒有讓柯爾上場，最後柯爾只能在休息室沮喪地用外套蒙頭，眼睜睜地看著國民隊逆轉封王。

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