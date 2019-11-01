12強賽打序有譜 朱育賢放板凳、大王扛3棒

王柏融可望扛12強賽中心棒次。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕世界12強棒球賽明、後兩天在洲際棒球場各有兩場公辦熱身賽，台灣隊都在下午5點分別對上Ｃ組的古巴、澳洲，打擊教練曾豪駒對先發打序已有初步想法，中職新科年度MVP朱育賢可能先放板凳。

世界12強棒球賽即將開打，台灣隊球員昨首度於台中洲際球場暖身備戰。（記者廖耀東攝）

中職新科年度MVP朱育賢12強賽可能先放板凳。（記者廖耀東攝）

張志豪可望打先鋒

台灣隊雖於10月下旬與新北市、味全龍各打1場熱身賽，但那兩場都是協助調整的練習賽，採部分投手與捕手支援對手的方式進行，明、後兩天是為Ｂ組預賽正式備戰，希望藉由實戰驗收確定先發攻守陣容。

曾豪駒指出，根據集訓情形來看，先發打序已有初步雛形，開路先鋒可能由張志豪擔任，第二棒傾向交給林立，「志豪的選球、上壘率與速度都不錯，又有長打能力；林立在球季經常打第二棒，已經很習慣這個棒次。」

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年度MVP暫定代打

至於中心打線，可能延續Lamigo桃猿的陣容，依序是王柏融、林泓育、陳俊秀，「柏融去日本以前，最常打的就是第三棒，後面接小胖跟俊秀」；至於總冠軍賽缺席後兩戰的朱育賢，右側腹肌的傷勢雖已大致復元，狀況還要觀察，可能以代打上場。朱育賢今年敲30轟、159安，包辦中職打擊雙冠，更首度榮獲年度MVP。

台灣隊昨天移動到台中，全隊首次到洲際棒球場練球，總教練洪一中考量球員自集訓展開後幾乎沒有休息，今天雖是官方練習日仍決定放假一天，若有球員自發性到洲際練球，教練團也會派人陪同。

台灣隊同組的委內瑞拉以及特地先來台打熱身賽的澳洲昨天都已抵台，以及今移師台中的古巴，今天也都安排練球，逐漸嗅出12強賽開戰氣氛。

日本隊昨天則在沖繩與C組的加拿大打熱身賽，先發投手、巨人山口俊第2局狂失6分，最後以5：6輸球。今天雙方再戰，日本推橫濱左投今永昇太先發，他可能是7日預賽對台灣的先發。

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