12強賽「委」以重任 胡智為可能扛第2戰

胡智為（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕投入世界12強棒球賽台灣隊集訓第2天，胡智為就進牛棚練投約30球，由於逐漸適應時差，球速、變化球都很不錯。他表示，因為被定位是先發，做好預賽3場都有機會的準備，比較可能是扛第2戰在11月6日對委內瑞拉。

胡智為指出，剛從墨西哥搭機返台，整整兩天沒有練球，一回來就開始調整時差，前晚雖然9點多就開始「度估」，仍刻意撐到深夜12點才睡，昨天進牛棚感受一下站上投手丘的感覺，「我有做些計畫，希望趕快把狀況調回來。」

相較於前天簡單活動，胡智為認為，昨天球速有投出來，直球也能往左右兩邊跑，變化球也都試投，對變速球的狀況最滿意，曲球還要加強一下，「畢竟坐飛機比較久，身體還有點緊繃，希望動作可以更順暢一點。」

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胡智為表示，短期盃賽不會固定先發、中繼、後援，為了贏球每個人都要有心理準備，危機時刻所有人都要準備好，球員就做好本分，其他的讓教練傷腦筋，「這次我被定位在先發，預賽3場都有機會，比較可能是第2場對委內瑞拉。」

明對古巴 9投輪番上陣

總教練洪一中表示，目前準備江少慶、胡智為、張奕、廖乙忠、吳昇峰共5位先發投手；昨天是他第一次現場看胡智為投球，感覺球質很不錯，球速也比前天好。明天對古巴會用9個投手，每人輪番上陣各投1局，胡智為也會上場。

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