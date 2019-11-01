宇舶錶擔任12強賽官方計時 雙郭代言

宇舶錶擔任12強棒球賽官方計時，昨邀請前旅外雙投郭泓志（左）、郭俊麟（右）出席代言。 （記者廖振輝攝）

明年中職選秀 郭俊麟︰不排除

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強賽台灣隊下週開打，宇舶錶宣布擔任官方計時，前旅外雙投郭泓志、郭俊麟昨攜手出席代言活動。正在休養的郭俊麟表示，明年不排除參加中職選秀。

郭俊麟今年僅在一軍出賽2場，季後遭釋出，結束5年西武獅生涯。雖然帳面上一、二軍僅投72局，還有許多不列入官方數據的練習賽，考量2年前曾受大傷，郭俊麟聽從醫師建議關機至12月，不參加11月中的日職戰力外測試會。

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在西武二軍調教郭俊麟的投手教練許銘傑，聽到他被釋出的消息也大感驚訝。郭俊麟說，這就是職業運動的現實面，沒辦法在一軍生存，就算在二軍投得好也沒用，「很謝謝他（許銘傑）幫助我。」

郭俊麟表示，明年規劃不侷限日職，中職也在討論中。經紀人說目前先讓郭俊麟完全休息，等到春訓看有什麼機會，預定讓郭俊麟明年3月起就可以維持比賽進入狀況。

看到郭俊麟找新東家前先自主訓練，郭泓志要他來自家開設的訓練中心，「我親自幫你調整！」被問到何時要復出，郭泓志開玩笑說，「現在是丟不到150公里，有球隊需要的話還是可以談談看。」

郭泓志表示，現在已經退休了，往訓練方向發展，今年是第2年從費雪訓練中心帶教練來台灣，希望跟國內球員分享新的訓練知識。

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