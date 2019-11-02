台灣裙襬搖搖LPGA》單日7鳥個人新猷 陳宇茹小意外

陳宇茹第2回合狂抓7博蒂，寫下單日生涯最佳，以合計139桿衝上12名。（記者廖振輝攝）

領先者南韓許美貞（右）與美國N.柯達（左）兩人僅有1桿之差。（記者廖振輝攝）

美國N.柯達落後1桿。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽昨進行第2輪，隨著天氣回穩，選手成績也回溫。南韓女將許美貞打出66桿，以總桿132桿領先群雌，台灣選手以陳宇茹表現最佳，總桿139桿並列第12名。

許美貞獨走 陳「推」至台將最佳

陳宇茹首輪只打出73桿，昨手感漸入佳境，共抓下7博蒂、1柏忌，以66桿繳卡，單日7記博蒂也創下生涯最佳，最後兩天仍有一搏的機會，她說：「這輪表現還算滿意，推桿很順手，也有點意外。」

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赴韓打拚 挑戰明年正賽資格

陳宇茹今年4月奪下KLPGA次巡賽冠軍，但她苦笑說，其實後來成績並未提升特別多，「南韓競爭非常激烈，信心一直被打壓，但這次回台灣比賽，對我的信心提升不少。」她表示，在南韓的生活都能適應，只是語言上仍有些障礙，接下來她將前往南韓，參與韓巡第3關資格考，力拚明年正賽資格。

許美貞延續首輪的好手感，開賽連3洞都抓博蒂，全場共進帳7鳥、僅吞1柏忌，連兩天以66桿作收，1桿之差領先昨打出67桿的衛冕者美國N.柯達。

先生當靠山 許美貞成績飆升

許美貞LPGA生涯前9年僅進帳兩勝，今年1年內收下蘇格蘭女子公開賽、印第安納錦標賽兩座冠軍，她認為是結婚後帶來的改變，「有家庭後，老公給我很大安定感，心智上更成熟也更加有信心，才會打得特別好。」

「加拿大甜心」韓德森昨獵下1老鷹，進帳6博蒂，打出單日最低64桿，以總桿135桿並列第5，她說：「很喜歡看到自己名字在領先榜的感覺，這輪就是盡力去追，多抓一些博蒂。」

加拿大B.韓德森躍居第5。（記者廖振輝攝）

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