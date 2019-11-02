台灣裙襬搖搖LPGA》雙柏忌化為博蒂 徐薇淩漸入佳境

侯羽桑昨開高走低，排名下滑至並列18。（記者廖振輝攝）

徐薇淩第2回合沒有任何柏忌，有信心在後2天好好發揮。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣女將徐薇淩首輪在第15洞吞下雙柏忌，昨在該洞成功雪恥，抓下博蒂，全場繳出69桿，以總桿142桿並列26名；而前一輪表現不俗的業餘女將侯羽桑，昨後9洞出現亂流，總桿141桿滑落到並列18。

第15洞雪恥成功

徐薇淩首輪只打出73桿，昨天氣轉好，她的狀況也跟著回溫，在第2、15、18洞都成功抓鳥，她說：「在第5到9洞其實都有抓鳥機會，沒把握住很可惜，可能太想推進。」

請繼續往下閱讀...

徐薇淩表示，這一輪前9洞推桿比較好，後9洞則是鐵桿較理想，沒有柏忌是最滿意之處，且此輪出現不少抓鳥機會，相信後兩回合能好好發揮。

後9洞「誤」事 侯羽桑掉至18名

首輪台將表現最佳的侯羽桑，昨前9洞抓4博蒂，表現虎虎生風，轉場後，在第12至15洞連吞4洞柏忌，好在最後一洞抓鳥順利收尾，以71桿繳卡。她說：「吞柏忌那幾洞，自己判斷上出問題，出現一些失誤，比較可惜一點。」

昨以台將最佳成績出發，侯羽桑表示，並未感到有壓力，沒特別注意成績，過去也沒看成績板的習慣，都專注在比賽之上，至於下一輪，她說：「穩定中求發展吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法