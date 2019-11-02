國民奪冠陣容 明晨最後一次合體

倫登。（資料照，法新社）

9人自由身 小史可能FA

〔記者龔乃玠／綜合報導〕把冠軍帶回DC！國民隊昨天在接機民眾熱情歡呼聲中，將隊史51年來首座金盃捧回華盛頓特區，並於台灣時間明晨2時舉辦封王遊行，將搭配今年在國民球場爆紅的幸運神曲《鯊魚寶寶》和球迷狂歡。

肯德瑞克。（資料照，歐新社）

史崔斯柏格。（資料照，今日美國）

國民帶回華盛頓暌違86年的世界大賽冠軍，明天固然歡喜迎接遊行，冬天卻還有「季後賽」要面對。大聯盟131名自由球員中，國民隊就佔9人，包括3大奪冠功臣倫登、肯德瑞克和哈德森，而世界大賽MVP史崔斯柏格更有可能逃脫合約，投身FA追求更高身價。

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「休季確實會有一些重大消息，我們會儘快上工。」國民總管瑞佐表示，「對於休季計畫已有想法，會做出一些重要的決定。」

倫登成市場最大咖打者

這個決定可能包含留住季後賽活躍的倫登，他和太空人柯爾是自由市場最大咖的打者和投手，經紀人都是大名鼎鼎的波拉斯，今年9月就傳出國民端出7年超過2億要留住倫登，最後卻沒下文。

哈德森。（資料照，法新社）

瑞佐認為不只倫登，齊默曼、杜利托、高姆斯和伊頓都附有球隊選擇權，將和球團人員共同評估，不久後做出正確決定。

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