台灣裙襬搖搖LPGA》陳宇茹不怕累 N.柯達連霸在望

陳宇茹因後半段出現疲態影響成績，第3輪繳出71桿，排名略降至15。（記者方賓照攝）

美國N.柯達以3桿之差領先群雌，有機會連霸。（記者方賓照攝）

德國梅森昨繳出3回合最佳的66桿，排名升至第3。（記者方賓照攝）

陳降至15名 仍是台將領頭

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽第3回合，吸引近1萬7千名球迷觀戰，美國「長腿妹」N.柯達展現衛冕氣勢，繳出65桿，以總桿198桿、3桿之差領先群雌；台灣則以陳宇茹表現最佳，昨揮出71桿，暫並列第15。

陳宇茹昨前9洞抓下3博蒂、1柏忌，後9洞起伏較大，抓下2鳥但也吞下3柏忌，打出71桿，總桿210桿暫並列第15，她說：「一開始狀況還不錯，但到後面有點累，無法思考也沒自己的想法，變成把問題丟給桿弟處理。」即便已有些疲態，自我要求相當高的陳宇茹卻說：「等等還是得練一下推桿，畢竟自己和其他球員仍有點差距。」

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成績躍進 歸功韓式訓練

陳宇茹去年裙襬搖搖4回合皆高於標準桿，最終拿下並列第68名，今年前3輪打完並列第15，同時也是台將最佳，成績大躍進。她認為，南韓KLPGA的訓練對她很有幫助，「在南韓的生活圈只有飯店跟球場，訓練上很辛苦，但也比較專注。」

陳宇茹表示，每年回台灣打裙襬搖搖都是檢視自己的機會，「希望一年比一年成長，目前在南韓的日子，也是為了未來挑戰LPGA做準備。」

N.柯達贏3桿 連38洞0柏忌

N.柯達昨抓下7博蒂、沒有柏忌，繳出65桿，獨佔第1，且以3桿領先第2名的李旻智，她說：「雖然風很大，有太陽打起來比較舒適。」她目前已連續38洞沒有柏忌，她說：「這週開球非常穩定，也盡量避免錯誤。」至於有機會連霸，她說：「最後一輪同組都是很厲害的選手，大家都有機會，我會專注打好自己的球。」前兩輪的領先者南韓許美貞，昨繳出71桿，總桿203桿，滑落到第4名。

此外，世界球后高真榮昨打完前10洞後，因傷退賽，而她在前兩輪都繳出高於標準桿，狀況不太理想。

加拿大B.韓德森（左三）將球打進草叢，一群人在草地中尋找球的蹤影。（記者方賓照攝）

第3回合成績表

第4回合焦點球星出發時間

台灣裙襬搖搖LPGA觀戰指南

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