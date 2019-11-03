台灣裙襬搖搖LPGA》前球后妮妮手癢 支持地主留冠

曾雅妮因傷缺席今年台灣裙襬搖搖，特地現身為台灣選手加油。（記者方賓照攝）

曾雅妮2011年曾為地主留下裙襬搖搖后冠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕「微笑球后」曾雅妮今年因傷沒能參與台灣裙襬搖搖LPGA，昨特別現身球場，為台灣選手們加油，她笑說：「在場邊觀戰手真的很癢，很想念比賽的感覺。」

椎間盤突出 明年3月復出

曾雅妮今年初因椎間盤突出傷勢，幾乎整季報銷，讓她心情大受打擊，「剛受傷時真的很難熬，但經過半年慢慢調整，現在狀況也越來越好。」她透露，目前還沒開始練球，仍在休養階段，預計明年3月復出，且已和LPGA申請傷停，明年保有參賽資格，「真的很懷念在場上跟大家競爭，那種很刺激的感覺。」

請繼續往下閱讀...

養傷期間，曾雅妮陪家人到日本旅遊，參與許多公益活動，她表示，既然沒辦法比賽，希望能多做傳承、回饋社會，這令她獲益良多，心情也更開闊，「現在非常珍惜每一次訓練，享受這樣的時光。」

今仍不缺席 號召球迷力挺

雖沒能參賽，人緣頗佳的曾雅妮盡地主之誼，和許多國外選手餐敘、交流，她在球場也成為球迷的焦點，紛紛向她索取簽名、拍照。至於看好誰奪冠？妮妮笑說：「我當然是支持台灣選手。」她也不忘向球迷喊話，決賽日她仍會在球場，歡迎大家一起來幫台灣選手加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法