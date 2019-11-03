台灣裙襬搖搖LPGA》銘刻恰恰精神 徐薇淩預告「鷹」來了

徐薇淩在球桿上刻上代表偶像彭政閔的「Chia23」，盼帶來好運。（記者粘藐云攝）

彭政閔過去為了公益活動曾嘗試高球。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣女將徐薇淩一直視中信兄弟球星「恰恰」彭政閔為偶像，她趁著恰恰退休之際，特別訂製上面有「Chia 23」字樣的球桿，盼在偶像加持下，帶來好運。

敬佩恰恰 如同宮里藍

徐薇淩自職棒16年開始看球，最欣賞的就是彭政閔的「恰式精神」。她表示，恰恰打球打了2、30年，仍相當努力，在場上維持始終如一的態度，令她相當敬佩，「自己心情很容易浮動，所以想向恰恰學習，而他的精神跟高球選手宮里藍很像，都是我很欣賞之處。」

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徐薇淩回憶，2、3年前曾和彭政閔一同下場揮桿，「感覺很不真實，以前在電視上看到的人，現在見到本人，還一起打球，心情很緊張。」她露出小球迷的笑容表示，當時很害羞，沒和恰哥多聊，只問了一些關於棒球場上的事。

徐薇淩透露，恰恰退休時，她特別請朋友向恰哥致意，「我想跟他說，『真的很開心生在有你的時代，也謝謝你為台灣棒球的付出』。」後來彭政閔以前輩的身分鼓勵她，祝福她在高球場上繳出佳績。

同組都獵鷹 Eagle Hsu發威？

徐薇淩昨抓下3博蒂、吞1柏忌，繳出70桿，總桿212桿，暫並列第23，她認為，狀況有越來越好的趨勢。有趣的是，這週和徐薇淩同組的選手，N.柯達、朴城炫都曾獵下老鷹，她開玩笑說：「下一輪該換我了吧！」徐薇淩本季已獵下9隻老鷹，還被外國選手暱稱為「Eagle Hsu」，她期待最後一日能好好發揮，不讓大家失望。昨和朴城炫同組，徐薇淩也感受到南韓前球后的魅力，「她的球迷超熱情，尖叫聲超大！」

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