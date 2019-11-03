台灣裙襬搖搖LPGA》球星獨門開運法

侯羽桑比賽時一定會把所有球袋的拉鍊拉好。（記者方賓照攝）

程思嘉帽子上別有南韓網紅獅子Ryan的徽章。（記者吳孟儒攝）

安禾佑決賽日習慣穿上紅衣黑褲，今天也將比照辦理。（記者吳孟儒攝）

選手為了在賽場拚好表現，除了靠苦練和臨場發揮，有些球員會有迷信和堅持，盼帶來正面效果，《自由體育》揭密選手不為人知的特殊習慣。

侯羽桑：球袋拉拉鍊

我在比賽一定會拉起所有球袋的拉鍊，沒特別注意是何時養成的習慣，但真的無法看著拉鍊沒拉好的凌亂畫面。此外，我無法和別人「擊拳」，只能以「擊掌」致意，投入比賽至今都十分堅持，無一例外。

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程思嘉：嚴禁擦握把

有些桿弟在賽前會習慣幫選手擦球桿握把，但我不會讓他們這樣做，當他們準備出手，我會第一時間制止，算是我的個人堅持。此外，今年比賽時別的帽夾為南韓網紅獅子Ryan，是我很喜歡的卡通人物，已從今年年初別到現在，也一路拚回LPGA戰場。

安禾佑：紅黑配決戰

自從一年半前的全國業餘高爾夫夏季錦標賽偶然穿紅色球衣出賽，如願抱走女子組冠軍，後來在關鍵的第四回合總穿紅色上衣配黑褲出賽，與名將「老虎」伍茲的習慣如出一轍，但其實沒有刻意模仿，而是巧合，後來也是別人跟我講才知道，今天會以此裝扮出擊，盼最終回合衝出佳績。

（記者吳孟儒）

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