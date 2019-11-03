NBA》歐洲金童鬥詹皇 飆大三元紀錄

NBA新舊世代球星大三元紀錄

各自締造一籮筐壯舉

「大帝」詹姆斯（左）和「歐洲金童」東契奇（右）互飆大三元，同時也各自締造一籮筐壯舉。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人昨與獨行俠上演驚心動魄的精采戰役，D.格林末節飆進壓哨追平三分彈，「大帝」詹姆斯和「歐洲金童」東契奇互飆大三元，最後雙方在延長賽以119：110分出勝負，紫金軍團帶走4連勝，以4勝1負暫居西部龍頭。

34歲詹姆斯攻下39分、12籃板及16助攻，20歲東契奇繳出31分、13籃板及15助攻，兩人同場寫下最老及最年輕球員至少30分15助攻大三元紀錄，同時也各自締造一籮筐壯舉。

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在東契奇的出色發揮下，詹姆斯昨燃燒43分鐘，賣力拚出本季最狂一戰，賽後他對後輩讚譽有加，「我沒有特別將此視為一對一的戰鬥，但他是一名很有潛力的年輕球員，我很欣賞他的比賽風格，不只有強大的個人能力，也有出色的領導特質。」

被大帝誇 東契奇：太特別了

儘管獨行俠輸掉比賽，東契奇領軍將湖人逼到險境，還收到偶像詹姆斯的讚揚，這一晚令他相當難忘，「真的很瘋狂，能在對上他時繳出這樣的表現，賽後他還對我說了些話，這實在太特別了。」

詹姆斯多次在危急時刻挺身而出，幫助湖人克服雙位數落後劣勢，加上關鍵助攻，讓埋伏底角的D.格林飆進關鍵一擊，逼出延長賽，對此詹皇表示：「當我看到他有空檔，我接到球後馬上就想傳給他，雖然球傳得有點低，但還好他仍穩穩接住，並將球投進。」

A.戴維斯貢獻31分、8籃板也是湖人獲勝功臣之一，傷癒歸隊的庫茲馬昨小試身手，新賽季首役上場19分鐘拿9分。

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