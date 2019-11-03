深圳WTA年終賽》台捷聯軍速戰速決 小薇再拿爭冠門票

謝淑薇／史崔可娃（捷克）速戰速決，「台捷聯軍」強勢挺進深圳WTA年終賽冠軍戰爭雙打金盃。（圖：取自臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／史崔可娃（捷克）速戰速決，6：1、6：2輾壓第8種子葛蘿菲德（德國）／舒兒絲（荷蘭），第2種子「台捷聯軍」強勢挺進深圳WTA年終賽冠軍戰，週日與上屆冠軍、第3種子芭波絲（匈牙利）／米拉丹諾維琪（法國）爭雙打金盃。

聯手贏得今夏溫布頓大滿貫冠軍的小薇／史崔可娃，臨場默契與經驗十足，深夜4強面對「德荷配」開賽接連破發，儘管3：0下馬威之後遭到回破，「台捷聯軍」隨即再度突破壓制，取得5：1大幅領先，同時第4度破發搶得首盤。次盤小薇人馬乘勝追擊，2：1起互破拉鋸，雙破在手的「台捷聯軍」回穩保發重掌優勢，5：2聽牌「再見破發」，直落2鎖定爭冠席次。這也是謝淑薇自2013、14年後，生涯第3次挺進年終賽壓軸，當時搭檔皆為中國彭帥，她們6年前首度封后。

另場準決賽，芭波絲／米拉丹諾維琪揮別熱機過慢低潮，1：6、6：4、10：8逆轉第7種子中國地主張帥／史托瑟（澳洲），志在衛冕的「匈法聯軍」率先晉壓軸舞台。

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單打4強戰，絲薇托莉娜後勁十足，5：7、6：3、4：1領先瑞士勁敵班西琪時，首度參賽的22歲對手因傷退出，讓烏克蘭衛冕者連續第2年挺進冠軍戰，距離連莊后冠只差一步之遙；至於週日對手，則為澳洲現任世界球后芭提，她以4：6、6：2、6：3大逆轉捷克悍妞普莉絲可娃，搶得另張決賽門票。

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