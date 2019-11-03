12強賽公辦熱身賽》波多黎各打線「韓」冷 台灣首戰利多

南韓金河成昨擊出兩分打點。 （資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界12強公辦熱身賽，昨在首爾高尺巨蛋南韓以5：0擊敗波多黎各，加上前役4：0贏球，連兩場完封對手，波國連18局未得分，打線嚴重熄火，全隊預計今天下午抵台，後天首戰將對台灣。

波多黎各預計今天下午抵台，後天首戰將對台灣。 （取自WBSC臉書）

閔炳憲開轟又敲安、貢獻兩分。 （資料照）

南韓昨啟用7名投手車輪戰，只被對手擊出3支零星安打，再靠打線蠶食取分，閔炳憲敲安又開轟、貢獻兩分打點，金河成也有兩分打點，朴健祐第8局擊出安打再下一城。

波國教頭讚韓投水準

波國教頭岡薩雷茲表示，球隊投手群問題不大，但打擊有待加強，這兩場打線沒發揮，距離正式比賽還剩幾天，會持續練習來改善。岡薩雷茲盛讚南韓投手水準很高，幾乎每位投手都積極與打者對決，讓他印象深刻，透過對決高水準投手，可以找到打線問題並加緊改善。

50歲岡薩雷茲是前大聯盟名將，生涯累計434轟，曾奪1996、98年美聯MVP，也拿過美聯全壘打和打點王。

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南韓教頭看好波國潛力

雖然熱身賽連兩場完封勝，不過南韓教頭金卿文說，波國藉由練習整合後，整體實力勢必提升，如果複賽兩隊再遭遇，對手會比現在更強。

金卿文是2008年北京奧運南韓金牌教頭，曾任韓職斗山熊、NC恐龍教頭，去年帶過旅韓左投王維中，季中辭去職務，今年1月接任南韓國家隊教頭。

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