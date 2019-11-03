重整固定隊型 獅隊鎖定10年Up投教

統一獅代理總教練林岳平。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅昨天結束秋訓，代理總教練林岳平現階段目標就是找出完整性的隊型，也希望在外籍投手教練明年2月報到後，能補強過去幾年的不足，打出一支職業球隊該有的內容。

林岳平接掌兵符後，教練團也將進行重整，不過可確定的是，教練團只會做位置方面的異動，並沒有教練遭解約。「我覺得變到哪個位置並不重要，重要的是大家一起做事情，把一個固定隊型找出來。」林岳平認為今年球季有些球員守了兩、三個位置，幾乎每天都在變化陣容，相對地穩定性就沒那麼好。

陳傑憲明年回內野

今、明兩天休息過後，林岳平會讓一些要去參加冬盟的球員，以及陳傑憲等需要加強的選手，一起進行延長秋訓至14日。陳傑憲今年因傷提前報銷，林岳平表示他的身體狀況已慢慢恢復，只可惜在秋訓後段腳部出現細菌感染導致訓練中斷，但基本上明年會讓他回到內野。

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至於教練團在投手教練將進行補強，林岳平表示球團已鎖定幾位具十幾年資歷的外籍教練，但必須等到12月冬季會議過後，才會有較明確的人選出來。「這些人選都很有執教經驗，不但會教，也會調度，相信對於選手會有很大的幫助。」林岳平目前也仍在摸索林安可的「二刀流使用法」，希望在明年1月中旬展開春訓後，能找出對他更好的訓練方式。

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