小薇年終賽亞軍 共享1445萬獎金

謝淑薇（上）與捷克搭檔史崔可娃（下）昨拿下WTA年終賽雙打金盃。（路透）

3闖雙打決戰 創亞洲女網紀錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／史崔可娃（捷克）昨於深圳WTA年終總決賽功虧一簣，1：6、3：6不敵上屆冠軍的第3種子芭波絲（匈牙利）／米拉丹諾維琪（法國），第2種子「台捷聯軍」無緣笑捧雙打金盃，小薇生涯第2座年終賽亞軍到手，也締造亞洲女網史上首見三闖年終雙打決戰的紀錄。

謝淑薇自2013、14年後，相隔5載第3次殺進年終賽壓軸，過去搭檔皆為中國彭帥，她們6年前掄元、隔年屈居亞軍；如今小薇戰友換成史崔可娃，可惜「台捷聯軍決賽手感失常，5度遭破發陷入苦戰，終與金盃擦身而過，只能均分47.5萬美元（約1445萬台幣）亞軍獎金，史崔可娃、小薇年終女雙排名也將分居第1、第4。

芭波絲女雙3連霸 98年後第一人

至於人高馬大的芭波絲／米拉丹諾維琪，不但連續第2年殺入決賽，更風光衛冕，本屆5連勝，共享高達100萬美元（約3043萬台幣）冠軍獎金；其中芭波絲加上2017年與赫拉瓦可娃（捷克）奪冠，更已完成年終賽三連霸，也是1996至98年戴凡波特之後達此成就第一人。

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球后芭提單打首冠 逾億獎金史上新高

此外，澳洲現任世界球后芭提技高一籌，6：4、6：3強壓烏克蘭衛冕者絲薇托莉娜，已篤定年終排名第1的芭提，首度單打入圍就奪冠，笑捧歲末重量級金盃，外加職業網壇史上最高的442萬美元（約1億3450萬台幣）冠軍獎金！同時中止對戰絲薇托莉娜的5連敗。

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