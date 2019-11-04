灌進致勝分 字母哥屠龍

公鹿「字母哥」亞德托昆波（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季東部決賽組合昨碰頭，公鹿「字母哥」亞德托昆波豪取本季新高36分，外加15籃板、8助攻和4阻攻，還包括終場前1分22秒，無懼兩人包夾防守，在籃下灌進致勝分，率隊115：105擊敗暴龍，報了上季被淘汰的一箭之仇。

公鹿首節即展現強大求勝意志，單節灌進36分，且只讓暴龍進帳19分，上半場就曾取得26分領先。暴龍在比賽後段甦醒，一度縮小差距至5分，但FMVP雷納德離隊，少了最穩定的得分點，加上西亞卡姆在決勝期犯滿畢業，球隊陷入長達2分鐘得分荒，將勝利拱手讓人。

亞德托昆波表示，「暴龍雖少了雷納德，但仍是一支勁旅，也讓我們鬥志十足。但比賽後段鬆懈的問題，仍須儘快改善，這已非本季第一次發生。」

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不敗七六人 逆轉拓荒者

另一支東部強權七六人昨上演大逆轉，克服全場最多21分的落後，在終場前0.4秒，由「奇兵」柯爾馬茲投進致勝三分彈，助隊129：128擊敗拓荒者，戰績5勝0敗，成為全聯盟唯一不敗之師。

幾乎整場居於領先地位的拓荒者，終場前10.1秒才被七六人反超，但地主軍很快就振作，終場前2.6秒，A.西蒙斯投進三分球，要回2分領先，原以為勝券在握，未料卻遭對手「準決殺」。

攻下全場最高33分和9助攻的拓荒者一哥里拉德表示，「被對手在最後一刻進球，這種感覺很差。」

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