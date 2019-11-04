12強賽》「兄弟連線」炸澳 小胖開轟助興

王柏融（右）開賽前覺得右手前鋸肌疲勞，教練團基於保險起見直接讓他休息。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕世界12強賽開打前最後1場公辦熱身賽，台灣隊全看出身中信兄弟的國手表演，在「兄弟連線」貢獻8支安打、4分打點的帶動下，以7：1擊敗澳洲；王柏融雖然還沒上場就提前退場，幸好狀況並無大礙。台灣隊明天正式開打首戰，將於下午6點半迎戰波多黎各。

台灣隊3局上靠岳東華（見圖）、王威晨「兄弟連線」相繼敲安打出超前分。 （記者林正堃攝）

「小胖」林泓育6局上敲出陽春彈。（記者林正堃攝）

全隊11安 兄弟球員包8安

台灣隊3局上靠岳東華、王威晨相繼二壘安打都有打點，以2：1首次超前，6局上靠「小胖」林泓育陽春彈追加1分，7局上再猛攻8人次灌進4分底定情勢，選自中信兄弟的不論先發王威晨、張志豪、岳東華或替補高宇杰， 聯手包辦全隊11支安打中的8支。

岳東華首次在公辦熱身賽先發，交出4打數2安打1打點，他表示能建功很開心，與2017年世大運相比，12強是難度更高的一級賽事，很珍惜上場機會。

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前天對古巴未出賽的廖乙忠、林鋅杰、黃子鵬、王躍霖共投5局只失1分，從桃猿支援的張明翔、江國謙、吳丞哲、洪聖欽各投1局，只讓澳洲靠1次保送上壘；總教練洪一中表示，原本有點擔心幾位借將的投手，結果卻很順利完成任務。

洪總認為，整體表現中規中矩，攻擊串聯很不錯，投手群這2場每人只投1局，較難判斷狀況好壞，正式比賽即將開打，沒有什麼滿意不滿意，希望全隊享受比賽，「誰的近況好就讓誰先上，這是必然的。」

王柏融肌肉緊繃 驚動火腿

集訓期間在熱身賽僅有1安的王柏融，原本先發打第2棒，開賽前覺得右手前鋸肌疲勞，教練團基於保險起見直接讓他休息，1局上就派王勝偉代打，意外驚動日本火腿隊來電關心，洪總表示，王柏融只是肌肉有點緊繃而已。

B組波多黎各、委內瑞拉、日本和台灣，今都有洲際球場練球行程，為明天正式開打做調整，國際棒壘總會於下午4點舉行賽前記者會。

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