12強賽》委國「恢復水準」 痛擊古巴

委內瑞拉投手阿瓦瑞茲，可能在預賽第2場對台灣隊先發。（棒協提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕經過1天的充分休息，委內瑞拉的表現判若兩隊，昨天全隊狂敲16支安打、外加4次盜壘，以12：6擊敗古巴，不僅總教練蘇貝洛直言「這才是我們應有的水準」，台灣隊教練團也認為，委內瑞拉本來就有一定實力。

先發阿瓦瑞茲

要亞洲職棒挖他

相較於前天對澳洲只擠出5安整場掛零，委內瑞拉昨天才打3局便以4：0領先，4局上更狂攻12人次鯨吞7分，取得11：0遙遙領先，蘇貝洛指出，前天選手受到長途飛行與時差影響，經過1天的充分休息，立刻恢復水準。

阿瓦瑞茲投2局挨2安無失分、最快球速150公里，吸引場邊球探注意，曾於2013年在馬林魚投出無安打比賽的他，可能在預賽第2場對台灣隊先發，他表示，有興趣在亞洲職棒打球，歡迎台、日、韓職棒球隊找他。

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洪總：戴上頭盔往前衝

台灣隊教練團昨留在飯店看轉播，投手教練吳俊良強調，畢竟是熱身賽，只看1場並不準，委內瑞拉本來就有一定的實力，「擊球能力與腳程兼具的打者有好幾位，我們不會掉以輕心的。」

總教練洪一中認為，預賽明天就要開打，但冠軍只能有1個，重點在臨場反應，一切場上見真章，也提醒選手「時間到了，不要多想，戴上頭盔，就往前衝，不論結果如何，就是全力以赴。」

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