12強賽》南韓情蒐緊急回報：「警戒台灣」

南韓名投奉重根來台為12強賽情蒐，看好B組應是日本與台灣2隊晉級。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕曾有3年大聯盟資歷的南韓名投奉重根，這2天在洲際棒球場觀看公辦熱身賽，協助南韓隊情蒐同屬C組的古巴與澳洲2隊，他認為，台灣隊的投手表現讓他印象深刻，B組應是日本與台灣2隊出線，期待與台灣隊在日本相見。

奉重根於2002~04年分別效力於勇士與紅人，2006年季後返回南韓加盟韓職LG雙子隊，去年退休轉任球評，本屆12強賽除了擔任電視台解說外，還協助南韓隊進行情蒐，日前赴日本沖繩觀看加拿大隊，再飛來台灣觀看古巴與澳洲2隊。

奉重根指出，前天觀看台灣對古巴隊的比賽，對投手的表現印象深刻，覺得實力比想像中強2、3倍，立刻打電話回報「要警戒台灣隊」，「投手的球速都很快，好幾個都有150公里以上，雖都只投1局無法完全判斷，還是嚇了一跳。」

請繼續往下閱讀...

看好B組日本、台灣晉級

奉重根為南韓隊打過2屆經典賽、1屆奧運、2屆亞運，國際大賽經驗相當豐富，他認為，台灣隊過去球風比較日式，最近比較傾向美式，B組應是日本與台灣2隊晉級第2輪，南韓隊的第1目標將是台灣隊，「希望我們與台灣隊在日本相見。」

奉重根表示，此行雖是生平第1次來台，從下飛機起就被很多球迷認出，經常被要求合照或簽名，讓他非常感動，盛讚台灣球迷很熱情、很有禮貌，唯一比較不習慣的是飲食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法