日軍壓境火速上丘 稻葉︰開始有緊張感

日本隊教練率領投手群，確認桃園球場投手丘狀況。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕日本隊昨首度在桃園球場練球，多達60名日媒大陣仗採訪，一抵達就先查看投手丘狀況，在約3小時練習中，適應11月強風吹拂和球場照明，監督稻葉篤紀認為，場地狀況比前次視察時還要好，隨比賽接近越來越有緊張感。

日本隊監督稻葉篤紀（右）認為，隨比賽接近越來越有緊張感。 （記者龔乃玠攝）

日本隊練球吸引60名日本媒體來台採訪。 （記者龔乃玠攝）

日本在東京奧運棒球項目已保送1席，仍相當重視這次「奧運前哨戰」。由於預賽2場在桃園（11月5、6日）、1場在洲際（7日對台灣），稻葉8月就率教練團來台場勘，還特別拿球棒試打，測試桃園紅土和草皮間的高低落差，當時得出很棘手的結論。

桃園風勢 比想像中大

隨著國際棒總派專業團隊整理過後，稻葉認為狀況改善不少，卻也意外發現球場風勢比想像中大，不時將紅土吹起，外野手練習許久，不停喊聲提醒彼此。

為了準備在台灣的預賽，日本隊2次集訓都有巧思，先在宮崎的球場適應和桃園相同低矮的投手丘，再到沖繩那霸打熱身賽。稻葉說，沖繩和台灣的天候相似，草皮質感也差不多，有助提前適應比賽狀況。

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日媒評比 台、墨列第4

日本媒體「Sportsnavi」評比12國戰力，評價台灣和墨西哥並列第4，僅次於日、美、韓。稻葉也認為這次台灣隊投打很平均，「投手方面有小聯盟球員助陣，打者也都各有專長和特色，實力堅強。」

本屆12強是稻葉在2017年亞冠賽後、第二度率領一線球星打國際賽，他說這次賽事比上次更加重要，開始有緊張感，從熱身賽就不停思考如何率隊贏球，「如何整合實力發揮出來，這是我最大的責任。」

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