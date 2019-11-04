12強開麥拉！ 美、墨奪勝搶鏡

世界12強棒球賽預賽A組昨天率先開打，美國擊敗荷蘭旗開得勝。（取自WBSC官網）

美4轟打轟垮荷蘭

墨西哥奎洛茲（左）轟出滿貫砲，12強賽首場逆轉多明尼加。（歐新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕世界12強棒球賽昨天由預賽A組率先開打，美國在開幕戰以4支全壘打轟垮荷蘭，9：0大勝；地主墨西哥靠著奎洛茲的滿貫砲逆轉戰局，6：1擊敗多明尼加。

荷蘭由曾效力統一獅的45歲老將柯德曼先發，一上場就被「天使大物」瓦特斯轟出首局首打席全壘打，第3局再被阿德爾擊出陽春彈。柯德曼投3局被擊出3支安打失3分，吞下敗投。第5局美國2出局攻佔二、三壘，荷蘭故意保送瓦修之後，被紅襪新星達貝克轟出滿貫全壘打，第8局路克擊出2分砲，將比數拉開到9：0。

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美國彭斯先發5局只被擊出2支安打，投出4次三振，4任後援投手各投1局，都沒有被安打。上一屆12強賽美國以小聯盟和獨立聯盟球員混合組隊，今年沒有再找獨立聯盟選手，以3A和2A球員為主，擊出全壘打的4人都是3A選手，非大聯盟系統球員只有今年效力日職歐力士隊的投手狄克森。

奎洛茲滿貫砲 墨逆轉多

多明尼加昨天由日職中日隊左投羅梅洛先發，前2局沒有被安打，飆出4次三振，取得1：0領先，但是第3局遭遇亂流，一上場被連續2支安打再投出四壞球，效力教士隊3A的奎洛茲轟出滿貫砲。第6局墨西哥納瓦洛和克拉克連棒全壘打，將比數拉開到6：1，之後比賽因雨提前結束。

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